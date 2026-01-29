Haberler

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı'ndan Kübra Akman'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme

Güncelleme:
Zeren Spor, Aras Kargo ile oynanan maçta sakatlanan orta oyuncusu Kübra Akman'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. MR sonuçlarına göre, Kübra'nın ön talofibular bağında tam yırtık, diğer bağlarında ise kısmi yırtık tespit edildi. Rehabilitasyon süreci 3-4 hafta sürecek.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Zeren Spor, Aras Kargo ile yaptığı maçta sakatlanan orta oyuncusu Kübra Akman'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Kübra Akman, 24 Ocak tarihinde oynanan Aras Kargo müsabakasında ayak bileğinden sakatlanmıştır. Maç sonrası yapılan ilk değerlendirmelerde kemik yapısında olumsuz bir bulguya rastlanmamış olup, Ankara'da sürdürülen kontroller kapsamında çekilen MR görüntülemesi sonucunda, ön talofibular bağda tam yırtık, deltoid ve kalkaneofibular bağlarda ise kısmi yırtık tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu için 3-4 haftalık rehabilitasyon sürecinin öngörüldüğü kaydedildi.

