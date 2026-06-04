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Zeren Spor Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü Ahmetcan Erşimşek yapacak

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Voleybol Sultanlar Ligi takımı Zeren Spor, 2026-27 sezonu yapılanması kapsamında başantrenörlük görevine Ahmetcan Erşimşek'i atadı. Erşimşek, daha önce Bulgaristan'da iki lig şampiyonluğu ve iki kupa kazanmıştı.

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Zeren Spor'da başantrenörlüğe Ahmetcan Erşimşek getirildi.

Kulübün açıklamasında "Kulübümüz 2026-27 sezonu yapılanması kapsamında başantrenörlük görevi için Ahmetcan Erşimşek ile anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz 2 sezonu iki Bulgaristan ligi şampiyonluğu ve iki Bulgaristan Kupası ile taçlandıran yeni başantrenörümüz Ahmetcan Erşimşek'e ailemize hoş geldin diyor, kulüp kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

VakıfBank Kulübünün yanı sıra Türkiye, Sırbistan, Kanada ve Hollanda'nın kadın milli takımlarında da yardımcı antrenörlük yapan Erşimşek, kariyerinin tek başantrenörlük deneyimini 2024-2026 yılları arasında Bulgar ekibi Maritza Plovdiv'de yaşadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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