Zeki Murat Göle: Gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri

FENERBAHÇE Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, "Tabii ki futbolda mucizeler var. Bizim şu an gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyon olamamasının birçok nedeni olduğunu aktaran Zeki Murat Göle, "Ucu çok açık. Neden olamadığının birçok nedeni var. Ben mi oluyorum Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının sebebi?" ifadelerini kullandı.

'GERÇEKÇİ HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİ'

Lig yarışındaki gerçekçi hedeflerinin ikinci olarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak olduğunu belirten Göle, "Tabii ki futbolda mucizeler var. Bunu mucize olarak adlandırabiliriz. Bizim şu an gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Diğeri Allah'ın takdiri. Bir mucize olursa... Tabii ki mucizelere de inanmak gerekiyor. İnancınızı kaybettiğiniz zaman bu işi yapamazsınız. Bizim gerçekçi hedefimiz bu" sözlerini sarf etti.

Zeki Murat Göle sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Küçük değişiklikler yaptık. 3-4 gün çalışma fırsatımız vardı. Bazı şeyleri tabii ki değiştirmek gerekiyor. Daha sabırlı bir oyunu, topun bizde kalmasını oyunculara aşılamaya çalıştık. Zor bir süreç, kolay bir süreç değil. İş oyuncularımızda bitiyor. Onlar gereken reaksiyonu verdiler. Gerekenleri doğru şekilde yapmaya çalıştılar. Oyun planına sahip çıktılar. Küçük dokunuşlar sonucu doğuruyor."

'DAHA ÇOK YERLİ HOCALARLA ŞAMPİYON OLUNDU'

'Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü yerli mi yabancı mı olmalı?' şeklinde gelen soruya Göle, "Fenerbahçe'nin hocası sonuçta yukarıya en doğru çekecek hoca olmalı. Yerli veya yabancı ayrımı yapamayacağız. Geçmişte yabancı hocaların şampiyon olma oranı çok düşük. Şimdiye kadar daha çok yerli hocalarla şampiyon olundu. Bu ağır basıyor. Ben şu an böyle bir ayrım yapamam" cevabını vererek sözlerini tamamladı.

