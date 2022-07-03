Zeki Çelik, Roma'da! Milli futbolcumuz artık dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho'nun öğrencisi

Serie A ekibi Roma, Lille'de top koşturan milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattı. Milli futbolcu sağlık kontrolleri ve resmi imzayı atmak için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Roma'da sağlık kontrollerinden geçecek olan Zeki Çelik, kısa süre içerisinde İtalyan ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacak. Milli futbolcunun transferi için Roma'nın Lille'e 7 milyon euro ödemesi bekleniyor. Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla çıktığı 40 maçta 3 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.

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