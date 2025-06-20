Zeki Çelik, Futbola Başladığı Takıma Destek Verdi

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Zeki Çelik, Futbola Başladığı Takıma Destek Verdi
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İtalya Serie A takımında forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, kariyerine başladığı Yavuzselim Spor Kulübü'nü ziyaret ederek genç sporculara ekipman desteğinde bulundu. Çelik, kulüple olan bağlarını ve genç oyunculara destek olmanın önemini vurguladı.

- Milli futbolcu Zeki Çelik, futbola başladığı takımı unutmadı

Zeki Çelik, Yavuzselim Spor Kulübü'ne ekipman desteğinde bulundu, gençlere moral verdi

BURSA - İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, futbola başladığı takım olan Süper Amatör Lig ekibi Yavuzselim Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, genç sporculara ekipman desteğinde bulundu. Çelik, "Umarım Yavuzselim Spor iyi yerlerde olur, ben de oynama şansı bulurum" dedi.

İtalya'da Roma forması giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, futbola ilk adımlarını attığı Yavuzselim Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp yöneticileri ve genç sporcularla bir araya geldi. Kariyerine başladığı kulüpte duygusal anlar yaşayan Çelik, geçmişine duyduğu vefayı, kulübe yaptığı ekipman desteğiyle taçlandırdı.

Ziyareti sırasında genç sporcularla yakından ilgilenen Çelik, saha içi ve saha dışındaki tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu. Başarılı savunma oyuncusu, milli takımın son durumuyla ilgili de konuştu. Çelik, "Milli takımın gidişatı bence gayet iyi. Hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. Dünya Kupası gruplarında önemli takımlar var bu bizim için bir test oldu. Dünya Kupası için umutluyum" dedi.

Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi genç yıldızlardan övgüyle bahseden Çelik, her iki oyuncunun da milli takımda uzun yıllar forma giyecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Kulüp kariyerine dair açıklamalar yapan Zeki Çelik, Roma'da mutlu olduğunu ve herhangi bir transfer teklifi almadığını vurguladı.

Bursaspor'un yeniden 2. Lig'e çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, "Orada 7 yıl oynadım, Süper Lig'e de en kısa sürede döneceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa kariyerine İstanbulspor'dan Fransa'ya geçerek başlayan tecrübeli futbolcu, Fransa ve İtalya liglerindeki futbol anlayışlarını da kıyasladı. İtalya'daki sert ve taktiksel futbolun kendisini geliştirdiğini söyleyen Çelik, Türkiye'deki daha açık oyunun farklı bir dinamizm sunduğunu dile getirdi.

Ziyaretin sonunda genç futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren Zeki Çelik, Yavuzselim Spor Kulübü'nün her zaman kalbinde ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı. Çelik, "Yavuzselim Spor'u seviyorum. Ailem de burada oturuyor. Umarım kulübümüz çok daha iyi yerlere gelir ve bir gün ben de bu formayı yeniden giyme şansı bulurum" diye konuştu

Yavuzselim Spor Kulübü yöneticileri ise Zeki Çelik'in ziyaretinden ve kulübe sağladığı destekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, kendisine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - Spor
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