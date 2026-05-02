Kayserispor'un genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer U-18 Milli Takımı'nın aday kadrosunda

Kayserispor'un genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer U-18 Milli Takımı'nın aday kadrosunda
SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor forması giyen 17 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer, U-18 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor forması giyen 17 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer, U-18 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Sarı-kırmızılı takımın genç file bekçilerinden Deniz Eren Dönmezer, U-18 Milli Takımı'nın İstanbul'da oynayacağı Macaristan karşılaşmasının aday kadrosuna davet edildi. İç Anadolu ekibinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "U18 Milli Takımımızın 13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da Macaristan ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna takımımızdan Deniz Eren Dönmezer davet edildi. U18 Milli Takımımıza ve futbolcumuza başarılar dileriz" denildi. Genç file bekçisi bu sezon sarı-kırmızılı takımda 1 maçta forma şansı bulurken, kalesinde de 2 gol gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
