Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor maçının taktiğini çalıştı
SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 32'nci haftada sahasında karşılaşacağı ikas Eyüpspor maçının taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.
Kayserispor, Süper Lig'in 32'nci haftasında 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5'e 2 pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından Eyüpspor maçının taktik çalışmalarının yapılması ile sona erdi.