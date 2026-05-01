Haberler

Zara'da liselerarası futbol turnuvası düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında Liselerarası Futbol Turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde İlçe Stadyumu'nda düzenlenen turnuvada, Zara Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turnuvada şampiyonu olurken, Anadolu Lisesi ikinci, Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımların madalya ve kupalarını Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanvekili Cem Sedat Bayrakçı, Zara İlçe Emniyet Müdürü İsmail Caran ve Türk Kızılay Zara Temsilcisi Serdal Öztürk verdi.

Turnuva sonrası açıklama yapan Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, "Öğrencilerimize eğitim süreçlerinde sportif aktivite yaptırarak beden eğitiminin önemine de dikkatlerini çekmek ve takım oyunları ile birbirleri arasında sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını artırmak üzere turnuvamızı gerçekleştirdik. Turnuvamız ilkokullar, ortaokullar ve liselerarası olarak üç kategoride düzenlenmektedir." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Fahiş site aidatları tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti

Vatandaşın yaka silktiği sistem değişiyor! 11 madde Meclis'ten geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu

Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu
Bakan Gürlek: Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır

Park yeri kavgasına ait görüntü Bakan Gürlek'i harekete geçirdi
Mourinho Real Madrid'i karıştırdı

Olay adam yine yaptı yapacağını!

Arda Turan Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Hindistan'da tur teknesi alabora oldu! 9 kişi hayatını kaybetti

Tur teknesi rüzgarla alabora oldu çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor

Son açıklaması gündemi sallamıştı! Hakkındaki gelişme bomba