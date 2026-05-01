Zara'da liselerarası futbol turnuvası düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında Liselerarası Futbol Turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde İlçe Stadyumu'nda düzenlenen turnuvada, Zara Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turnuvada şampiyonu olurken, Anadolu Lisesi ikinci, Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımların madalya ve kupalarını Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanvekili Cem Sedat Bayrakçı, Zara İlçe Emniyet Müdürü İsmail Caran ve Türk Kızılay Zara Temsilcisi Serdal Öztürk verdi.

Turnuva sonrası açıklama yapan Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, "Öğrencilerimize eğitim süreçlerinde sportif aktivite yaptırarak beden eğitiminin önemine de dikkatlerini çekmek ve takım oyunları ile birbirleri arasında sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını artırmak üzere turnuvamızı gerçekleştirdik. Turnuvamız ilkokullar, ortaokullar ve liselerarası olarak üç kategoride düzenlenmektedir." dedi.