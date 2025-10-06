Galatasaray'ın eski yıldızı boş kaleye gol atamadı

Süper Lig devi Galatasaray'dan Udinese'ye kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, İtalya Serie A'da oynanan Cagliari maçında kaçırdığı inanılmaz golle gündem oldu.

BOŞ KALEYE GOL ATAMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında net bir gol pozisyonuna giren İtalyan yıldız, boş kaleye topu gönderemeyince büyük şaşkınlık yaşandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zaniolo'nun bu pozisyonu kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Taraftarlar, özellikle Galatasaraylı kullanıcılar arasında pozisyonun videosunu paylaşarak "inanılmaz bir kaçırış" yorumlarında bulundu.

UDINESE PERFORMANSI MERCEK ALTINDA

Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan 26 yaşındaki Zaniolo, Udinese formasıyla Serie A'da düzenli olarak forma şansı buluyor. Ancak kaçırdığı bu net fırsat, taraftarların gözünde performansını yeniden tartışmaya açtı.