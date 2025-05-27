Zaniolo İtalya'yı karıştırdı! Soyunma odasını bastı, rakibi yumrukladı

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Zaniolo İtalya'da skandal bir olaya imza attı. Zaniolo'nun, Fiorentina- Roma U20 maçının ardından soyunma odasına izinsiz girerek rakip takımın bir futbolcusuna yumruk attığı iddia edildi.

ROMA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Roma'dan yapılan açıklamada, "Yapılan incelemeye göre, maç sonrası Zaniolo'nun kulübün genç takımı olan U20 takımının soyunma odasına gittiği ve bazı altyapı oyuncularına karşı kışkırtıcı bir tavır sergilediği anlaşılmıştır. Bu karşılaşma sırasında U20 takımından iki oyuncunun fiziksel olarak darp edildiği belirtilmiştir." ifadeleri yer aldı.

İDDİALARI YALANLADI

Zaniolo ise yaptığı açıklamada iddiaları reddetti. İtalyan yıldız, "Maçın sonunda çocukları tebrik etmek için soyunma odasına gittim ve ardından Roma soyunma odasına giderek onlara merhaba demek ve sezon için tebriklerimi ilettim ancak belirli bir noktada bana hakaret etmeye başladılar. Bu yüzden o noktada durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ayrılmayı tercih ettim" ifadelerini kullandı.