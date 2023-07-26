Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Ali Koç, ezeli rakibini fena bombaladı: Rakamların hepsi yalnış

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zaha transferiyle ilgili Galatasaray'ı sert eleştirdi. Açıklanan rakamların yalnış olduğunu belirten Koç, "Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9'a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, açıklanan rakamların yalnış olduğunu belirterek Galatasaray'ı sert eleştirdi.

"RAKAMLARIN %100'Ü YANLIŞ"

Zaha ile ilgili konuşan Koç, "Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9'a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim %50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum" dedi.

"TEMMUZ AYINDA BÜTÜN TRANSFERLERİ BİTİRECEĞİZ"

Öte yandan transfer politikaları hakkında Ali Koç, "İncelediğimiz görüşmelere devam ettiğimiz çok futbolcu var. Transfer konusunda iyi gidiyoruz. Temmuz ayında neredeyse tüm transferleri bitirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.