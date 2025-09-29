Zagars'tan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber
Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars'ın kasık bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Beko'ya 25 yaşındaki oyun kurucu Arturs Zagars'tan ilk EuroLeague maçı öncesi kötü haber geldi.
ZAGARS SAKATLANDI
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı forması giyen Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars'ın sakatlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arturs Zagars'ın, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında 27 Eylül Cumartesi günü TOFAŞ ile oynanan maçta kasık bölgesinden sakatlandığı kaydedildi.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 25 yaşındaki oyun kurucuda ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.