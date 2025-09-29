Haberler

Zagars'tan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Zagars'tan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars'ın kasık bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Beko'ya 25 yaşındaki oyun kurucu Arturs Zagars'tan ilk EuroLeague maçı öncesi kötü haber geldi.

ZAGARS SAKATLANDI

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı forması giyen Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars'ın sakatlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arturs Zagars'ın, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında 27 Eylül Cumartesi günü TOFAŞ ile oynanan maçta kasık bölgesinden sakatlandığı kaydedildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 25 yaşındaki oyun kurucuda ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzincide akıl almaz vurgun! Yöntemleri yok artık dedirtti

Şeytanın aklına gelmez! Çalıştıkları benzinciyi böyle dolandırmışlar
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.