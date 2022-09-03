Zafer Ultra Maratonu'nda beşinci gün etabı tamamlandı Spor Haberleri Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Zafer Ultra Maratonu'nda beşinci gün Turgutlu-Kemalpaşa etabı tamamlandı. Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Zafer Ultra Maratonu'nda beşinci gün Turgutlu-Kemalpaşa etabı tamamlandı. Nef Vakfı tarafından düzenlenen ve Büyük Taarruz rotasındaki Zafer Ultra Maratonu'nun beşinci günü Halilbeyli-Bağyurdu-Yiğitler-Ören-Armutlu- Örnekköy güzergahında devam etti. 30 Ağustos'ta Afyonkarahisar Kocatepe Anıtı'ndan başlayan maratonun bu etabında Manisa'nın Turgutlu ilçesinden başlayan koşu, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte tamamlandı. Zafer Ultra Maratonu, yarın son etapta İzmir'de İnciraltı'ndan başlayıp İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak. Spor Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz Turgutlu Örnekköy Bağyurdu İzmir Spor Haberler

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