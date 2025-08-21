Zafer Bayramı Kupası heyecanı Çatalca Magical Club'da başlıyor
29 – 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Zafer Bayramı Kupası, binicilik tutkunlarına unutulmaz anılar yaşatacak. Çatalca Magical Club'da düzenlenecek olan bu özel etkinlikte, profesyonel biniciler ve minik sporcular bir araya gelecek. Üstelik seyirci girişi tamamen ücretsiz olan bu etkinlik, sporun heyecanını ve Zafer Bayramı coşkusunu bir arada yaşama fırsatı sunuyor.
