Yüzmede milli takım ve olimpiyat seçme müsabakaları Edirne'de başlıyor

Edirne'de 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım seçme müsabakaları yarın başlıyor. Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkan Vekili Güven Duvan, müsabakaların aynı zamanda olimpiyat akreditesi özelliğine sahip olduğunu belirterek, 470 sporcunun milli takım ve olimpiyat için mücadele vereceğini söyledi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında vefat eden Türkiye Yüzme Federasyonu Su Altı Analiz Uzmanı Stefano Nurra anısına Edirne'de 27-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Müsabakaları yarın başlıyor. Türkiye'nin dört bir yanından müsabakalara 470 sporcu katılacağını söyleyen Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkan Vekili Güven Duvan, faaliyetin Avrupa Yüzme Birliği takviminde yer alan 2024 Paris Olimpiyatları akreditesi niteliğinde bir yarışma olması sebebiyle uluslararası önem taşıdığını kaydetti.

Sporcu yakınları ve teknik heyetlerle birlikte Edirne'de bine yakın misafirin ağırlanacağını söyleyen Duvan, "Toplamda bin civarında bir katılım var. 5 gün boyunca neredeyse Edirne'deki bütün otelleri yüzme ile doldurduk. 2018 yılından beri ortalama her yıl 4 tane uluslararası müsabaka alıyoruz. Her müsabakada da yaklaşık bin kişiyi Edirne'de misafir ediyoruz" şeklinde konuştu.