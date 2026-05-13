Yusuf Yünaçtı, Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Yusuf Yünaçtı, altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük bir başarı kazandırdı. Türkiye, şampiyonada toplamda 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.

ERCAN ATA / ANKARA, ALMANYA'da düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Yusuf Yünaçtı altın madalya kazandı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde Türkiye, para tekvandoda 1 altın ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin para tekvandodaki madalya sayısı ise 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11'e yükseldi. K44 erkekler 70 kiloda Yusuf Yünaçtı, son 16 turunda Moldova'dan Petru Cataraga'yı, çeyrek finalde ise bir diğer milli sporcu Fatih Çelik'i mağlup etti. Yarı finalde Polonya'dan Maciej Kesicki'yi geçen Yusuf, finalde paralimpik şampiyonu Azerbaycanlı Imamaddin Khalilov'un rakibi oldu. Rakibini 2-0 yenen Yusuf, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

EMRE VE ZEHRA'DAN BRONZ MADALYA

Para tekvandoda milli sporcular Emre Bulgur ile Zehra Orhan ise Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

K44 erkekler 80 kiloda Emre, çeyrek finalde Azerbaycan'dan Orkhan Jafarov'u mağlup etti. Yarı finalde Gürcistan'dan Lasha Tkemaladze'ye mağlup olan Emre, bronz madalya aldı. K44 kadınlar 65 kiloda ise Zehra Orhan, çeyrek finalde İtalya'dan Giulia Cassar'ı yendi. Yarı final Yunanistan'dan Christina Gkentzou'a kaybeden Zehra, şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı. K44 erkekler 70 kiloda Fatih Çelik, 80 kiloda Kerem Çetinkaya ile kadınlar 65 kiloda Rümeysa Karagöz ise şampiyonayı madalyasınız kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
