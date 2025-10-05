Haberler

Yusuf Fehmi Genç, Dünya Halter Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Yusuf Fehmi Genç, Dünya Halter Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Norveç'te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda silkmede üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Genç, koparmada altıncı, toplamda ise dördüncü sırada yer aldı.

Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, erkekler 71 kiloda silkmede dünya üçüncüsü oldu.

Norveç'in Forde şehrinde devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde erkekler 71 kiloda Yusuf Fehmi Genç silkmede elde ettiği 192 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı. Milli sporcu şampiyonada koparmada 151 kilo ile altıncı, toplamda 343 kiloluk derecesiyle de dördüncü sırada yer aldı. Bu sıklette diğer sporcu Kaan Kahriman koparmada 148, silkmede 180 ve toplamda 328 kiloluk dereceyle yarışmayı tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcunun elde ettiği başarılardan dolayı kendisini, antrenörleri ve kulübünü tebrik etti. - İSTANBUL

