Haberler

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda gösterdiği üstün performansla iki altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 71 kiloda 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonda erkekler 71 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, silkmede 185 kilo, toplamda ise 332 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, koparmada kaldırdığı 147 kiloyla bronz madalya elde etti.

Aynı sıklette mücadele eden Engin Kara ise koparmada 143 kiloyla altıncı, silkmede 164 kiloyla dokuzuncu sırayı alırken, toplamda 307 kiloyla organizasyonu altıncı sırada tamamladı.

Şampiyonada yarın kadınlar 69 kiloda Nuray Güngör ve erkekler 79 kiloda Kaan Kahriman podyuma çıkacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

