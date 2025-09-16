Haberler

Yusuf Eren Yıldırım Yarı Finale Yükseldi

Yusuf Eren Yıldırım Yarı Finale Yükseldi
Elazığlı sporcu Yusuf Eren Yıldırım, 67 kiloda Letonyalı rakibini mağlup ederek İtalya'nın Jesolo şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.

12-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo şehrinde yapılan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Elazığlı sporcu Yusuf Eren Yıldırım, 67 kiloda Letonyalı rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yarı final mücadelesinde sporcumuz Yusuf Eren Yıldırım'a ve antrenörlerimiz Eyüphan Yıldırım ile İskender Arpacı'ya başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

