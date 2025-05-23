Yusuf Eren Yıldırım, Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 3.'lük elde etti

Yusuf Eren Yıldırım, Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 3.'lük elde etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığlı milli boksör Yusuf Eren Yıldırım, omuzundaki sakatlığa rağmen Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Başarısından dolayı Milli Takım kampına davet edilen Yıldırım, antrenörü ve yerel yöneticilerle birlikte bu başarıyı kutladı.

Elazığlı milli boksör Yusuf Eren Yıldırım, Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda omuzundaki sakatlığa rağmen Türkiye 3.'sü oldu.

Elazığlı Milli Boksör Yusuf Eren Yıldırım, Ağrı'da düzenlenen Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nı 3.'lükle tamamladı. Omzundaki sakatlığa rağmen gösterdiği üstün performansla dikkat çeken genç sporcu, Milli Takım kampına davet edilerek başarısını taçlandırdı. Milli sporcunun antrenörü Eyüphan Yıldırım, zorlu kamp süreci boyunca sergilenen özveri ve disiplinin bu başarıda büyük pay sahibi olduğunu belirtti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'i ziyaret ederek, elde edilen bu derecenin gurur verici olduğunu dile getiren Yusuf Eren Yıldırım, İl Müdürü Eren ve antrenörüne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcumuzun gösterdiği mücadele ruhu, gençlerimize örnek teşkil etmektedir. Elazığ olarak spora ve genç yeteneklere olan desteğimiz artarak sürecektir. Sporcumuz Yusuf Eren Yıldırım'ı ve antrenörümüz Eyüphan Yıldırım'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı

Trump duyurdu! Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu

Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
Elazığspor Başkanı, Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat

Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı

Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti

İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye kaçtı, hayatı değişti
Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada keşif talebi reddedildi

Mahkemeden Ümitcan Uygun hakkında yeni karar
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor

Trump'ın hamlesi ülkenin uykularını kaçırdı! Askerlerini geri çekiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.