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Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü

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Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Mağlubiyet sonrası Konyasporlu futbolcular, taraftarlara Fenerbahçe maçı için galibiyet sözü verdi. Konyasporlu futbolculardan Yusuf Erdoğan, Fenerbahçe maçı öncesinde "Fenerbahçe'yi vallahi yeneceğiz" dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Konyasporlu futbolcular, deplasman tribününe giderek Fenerbahçe maçı için galibiyet sözü verdi.

"VALLAHİ FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİZ"

Konyasporlu futbolculardan Yusuf Erdoğan, tribünlere seslenirken "Fenerbahçe'yi vallahi yeneceğiz. Söz." ifadelerini kullandı. Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Galatasaray'a vallahi yatacağız diye ilave etseydin.

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme44
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Haber Yorumlarıyaşar kartal:

Bütün takımların düzlüğe çıkma maçı nedense hep FB maçları oluyor bir kerede GS maçlarına bu şekilde konsantre olun be arkadaş

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıFuat Marik:

Bu ülke futbolunda karakter diye bişey kalmamış niye kalan maçlarımız değilde fenerbahçe aşağılık herifler

Yorum Beğen62
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Haber Yorumlarıserdar kurtul:

haftaya yalan yere yemin etmekten çarpılır

Yorum Beğen51
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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Bunların ölmüşlerini s2yim

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Haber YorumlarıFatih Akçe:

Geçenlerde yanıma Şeref geldi naber naptınız dedim? çocuğun adını Yoksun koyduk dedi. Eşi Hanım efendi Haysiyet' siz mi verdiniz adını dedim yok babası koydu dedi

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Haber Yorumlarıewrwer wrwr:

Kabak yine bize patladı

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Şimdi herkese soruyorum. Dürüst olan herkes doğru cevabı verir. Bir takıma gelince ölümüne oynayan, diğer takıma gelince düşük viteste oynayan takımın yaptığı şeyin şikeden farkı var mı?

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Haber YorumlarıMustafa Ergün:

VALLAHI DEMESEYDIN IYIYDI....

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Haber YorumlarıSerhat bulut :

Zaten yıllardır Anadolu kulupleri olarak Fenerbahçe'ye karşı oynadığınız ,oynuyu her takıma karşı oynasaydiniz Primer lig yanımızda halt yemişti vesselam...Şerefine bilmem ne yaptıklarımız ..

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