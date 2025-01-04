Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü

Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Konyasporlu futbolcular, deplasman tribününe giderek Fenerbahçe maçı için galibiyet sözü verdi.

"VALLAHİ FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİZ"

Konyasporlu futbolculardan Yusuf Erdoğan, tribünlere seslenirken "Fenerbahçe'yi vallahi yeneceğiz. Söz." ifadelerini kullandı. Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.