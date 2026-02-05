Haberler

Yusuf Demir yeniden Rapid Wien'de

Galatasaray'dan ayrılan 22 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir, altyapısından yetiştiği Rapid Wien ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Yusuf, eski takımında tekrar oynamaktan mutlu olduğunu ifade etti ve 22 numaralı formayı giyecek.

22 yaşındaki futbolcu, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Rapid'de tekrar oynama şansı bulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Yusuf Demir, Avusturya temsilcisinde 22 numaralı formayı giyecek.

Öte yandan Yusuf, Rapid'de kardeşi Furkan Demir ile birlikte oynayacak. - İSTANBUL

