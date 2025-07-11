Yusuf Barası Kasımpaşa'ya Transfer Oldu

Yusuf Barası Kasımpaşa'ya Transfer Oldu
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Geçen sezon Adana Demirspor'da oynayan 22 yaşındaki futbolcu Yusuf Barası, Kasımpaşa SK'ya 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GEÇEN sezon Adana Demirspor forması giyen Yusuf Barası, 2025-26 sezonu yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Kasımpaşa SK'ya transfer oldu.

Lacivert-beyazlılar resmi sitelerinde yaptığı açıklamada, "Yusuf Barası geçirdiği sağlık kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verdi.

22 yaşındaki oyuncu 3 yıl boyunca Kasımpaşa forması terletecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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