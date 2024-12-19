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YurtLig Kızlar Basketbol Turnuvası Şampiyonu Mahpeyker Sultan Yurdu Oldu

YurtLig Kızlar Basketbol Turnuvası Şampiyonu Mahpeyker Sultan Yurdu Oldu
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Düzce Üniversitesinde düzenlenen YurtLig Kızlar Basketbol Turnuvası'nda Mahpeyker Sultan Yurdu şampiyonluk elde ederken, Zahidül Kevseri Yurdu ikinci ve Necla Pekolcay Yurdu üçüncü oldu. Düzce Gençlik ve Spor İl müdürü İsa Yazıcı, genç sporcuları tebrik etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yurtlig Kızlar basketbol turnuvası şampiyonu Mahpeyker Sultan Yurdu oldu.

Düzce Üniversitesinde okuyan ve Gençlik Spor Bakanlığı Düzce yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı YurtLig Kızlar Basketbol Turnuvası yapıldı. 5 gün süren mücadelelerin ardından turnuva sona erdi. Şampiyonada Mahpeyker Sultan yurdu birinci, Zahidül Kevseri yurdu ikinci ve Necla Pekolcay Yurdu üçüncü olarak kupaların sahibi oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl müdürü İsa Yazıcı "Sportmence oyunlar sergileyen gençlerimizi tebrik ediyoruz" diyerek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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