Haberler

Yürekler ağza geldi! Barış Alper Yılmaz'dan Ahmed Kutucu'ya hayati müdahale

Yürekler ağza geldi! Barış Alper Yılmaz'dan Ahmed Kutucu'ya hayati müdahale
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u konuk ettiği karşılaşmada Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan kafa kafaya çarpıştı. O anda Ahmed Kutucu'nun dili boğazına kaçtı. Bu kritik anda Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşına hızlı bir müdahalede bulundu. Barış Alper'in hızlı refleksi ve soğukkanlı davranışı olası bir tehlikenin önüne geçti. İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

  • Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, dili boğazına kaçan takım arkadaşı Ahmed Kutucu'ya müdahale etti.
  • Ahmed Kutucu ve İstanbulspor kalecisi İsa Doğan, Ziraat Türkiye Kupası maçında kafa kafaya çarpıştı.
  • İsa Doğan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ahmed Kutucu ayağa kalkarak soyunma odasına gitti.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u konuk ettiği karşılaşmada yaşanan talihsiz sakatlık anları tribünleri ve ekran başındakileri endişelendirdi. Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan'ın kafa kafaya çarpıştığı pozisyonda kısa süreli panik yaşandı.

KORKUTAN ÇARPIŞMA

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesinin 46. dakikasında Ahmed Kutucu ile İsa Doğan, hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından iki futbolcu da kontrolsüz şekilde yere yığıldı ve oyun hemen durduruldu.

HAYATİ MÜDAHALEYİ BARIŞ ALPER YAPTI

Yere düşerken başını çarpan Ahmed Kutucu'nun dili boğazına kaçtı. Bu kritik anda Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, hiç vakit kaybetmeden takım arkadaşına müdahale etti. Barış Alper'in soğukkanlı davranışı ve hızlı refleksi olası bir tehlikenin önüne geçti.

Yürekler ağza geldi! Barış Alper Yılmaz'dan Ahmed Kutucu'ya hayati müdahale

SAĞLIK EKİPLERİ SAHAYA GİRDİ

Pozisyonun ardından sağlık ekipleri hızla sahaya girerek iki futbolcuya müdahalede bulundu. Ahmed Kutucu ayağa kalkarak soyunma odasına giderken, İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yürekler ağza geldi! Barış Alper Yılmaz'dan Ahmed Kutucu'ya hayati müdahale

MAÇ GALATASARAY'IN

Karşılaşmada Galatasaray, Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Ahmed Kutucu'nun golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. İstanbulspor'un tek golü Mendy Mamadou'dan geldi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Barış Alper Yılmaz'ın dili boğazına kaçan Ahmed Kutucu'ya yaptığı hayati müdahalenin görüntüleri daha sonra ortaya çıktı. O anlar, futbolcuların sahadaki dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı

Bill Gates'ten beklenen açıklama geldi! Yüzsüzlüğün bu kadarı
Komşudan Müslümanları ayağa kaldıracak cami kararı! Çok sayıda mescit kapatıldı

Komşudan Müslümanları ayağa kaldıracak cami kararı
Tek şut çekilmeyen maçta başkanların pazarlığı ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan maçta başkanların pazarlığı ortaya çıktı
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü

ABD'yi sarsan olay! Biden'ın eski eşi katil oldu
Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı

Bill Gates'ten beklenen açıklama geldi! Yüzsüzlüğün bu kadarı
Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü

Ünlü oyuncudan olay açıklama! Erkek tercihi çok konuşulacak
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu

Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu