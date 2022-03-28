Yunusemreli judocular bir üst kuşağa terfi etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunusemreli judocular bir üst kuşağa terfi etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Yunusemreli judocular bir üst kuşağa terfi etti

Yunusemre Belediyesporlu judocular, kuşak sınavında başarılı olarak bir üst kuşağa geçmenin mutluluğunu yaşadı.

Yunusemre Belediyesporlu judocular, kuşak sınavında başarılı olarak bir üst kuşağa geçmenin mutluluğunu yaşadı.

Yunusemre Belediyesporlu judocular kuşak sınavında ter döktü. Yener Kahyalar Judo Salonunda yapılan nisan dönemi kuşak terfi sınavına 80 sporcu katıldı. Sınav komisyonunda yer alan antrenörler Ali Atmaca, Halil Atmaca ve Fatma Atmaca'nın sorularına doğru cevaplar veren sporcular, bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı. Yoğun ilginin olduğu sınavı Judo İl Temsilcisi Serhat Demir ile sporcu velileri izledi. Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Orhan Akdemir, kuşak sınavlarının sporcular için önemli bir motivasyon ve başarı kaynağı olduğunu söyledi. Akdemir, "Çocuklarımızın hepsi gayet iyi bir sınav geçirdi. Almış oldukları eğitimleri uygulamalı olarak bizlere gösterdiler. Kuşak sınavları yılda iki kez yapılıyor. Bir sonraki sınavımız ekim ayında olacak. Yeni kuşakların hayırlı olmasını diler, tüm sporcularımızı kutlarız." dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali Atmaca, Nisan, Judo, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title