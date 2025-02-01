Yunus Akgün'ün talebi Galatasaray'ı şoke etti

Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon inanılmaz işlere imza atan ve performansıyla ağızları açık bırakan Yunus Akgün, talepleriyle yöneticileri şoke etti. Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncularından biri olan milli futbolcuda kriz çıktı.

BOMBA İDDİA: 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Sezona müthiş bir başlangıç yapan, devre arasında yeni sözleşme imzalaması beklenen, ancak imza geciktikçe mutsuz bir görüntü ortaya koyan ve düşüşe geçen Yunus Akgün için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kulübe yakın kaynaklardan verilen bilgiye göre 24 yaşındaki oyuncunun menajeri ile birlikte talep ettiği yıllık ücret tam 3 milyon euro.

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR

Yönetimin bu krizi çözmeye çalıştığı, ancak şu an için bir anlaşma zemini görülmediği iddia ediliyor. Milli futbolcunun sözleşmesi 2026 yazında sona erecek.