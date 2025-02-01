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Yunus Akgün'ün talebi Galatasaray'ı şoke etti

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Galatasaray'da yükselen formuyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Yunus Akgün, talepleriyle yöneticileri şoke etti. Yunus Akgün'ün menajeri ile birlikte talep ettiği yıllık ücretin 3 milyon euro olduğu iddia edildi. Yönetimin bu krizi çözmeye çalıştığı, ancak şu an için bir anlaşma zemini görülmediği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon inanılmaz işlere imza atan ve performansıyla ağızları açık bırakan Yunus Akgün, talepleriyle yöneticileri şoke etti. Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncularından biri olan milli futbolcuda kriz çıktı.

BOMBA İDDİA: 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Sezona müthiş bir başlangıç yapan, devre arasında yeni sözleşme imzalaması beklenen, ancak imza geciktikçe mutsuz bir görüntü ortaya koyan ve düşüşe geçen Yunus Akgün için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kulübe yakın kaynaklardan verilen bilgiye göre 24 yaşındaki oyuncunun menajeri ile birlikte talep ettiği yıllık ücret tam 3 milyon euro.

Yunus Akgün'ün talebi Galatasaray'ı şoke etti

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR

Yönetimin bu krizi çözmeye çalıştığı, ancak şu an için bir anlaşma zemini görülmediği iddia ediliyor. Milli futbolcunun sözleşmesi 2026 yazında sona erecek.

Yunus Akgün'ün talebi Galatasaray'ı şoke etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSer_hat:

Abartma yunus abartma.sen önce bi topunu oyna kaç haftadır yoklardasın.

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Söz konusu yerli oyunculara gelirken yönetim neden cimri kesiliyor. Yunus'un kalibresinin çok çok altında olan Jelerte 9 milyon, Jakobs'a 8 milyon bonservis bedelini ödendi. Doğru düzgün bir orta bile açamıyorlar. Yunus'ta düşüş var ama Yunus'un ölüsü bile bunların tamamına bedel. Artık yabancılara yaptığınız ayrıcalığın onda birini öz evlatlarınıza yapın.

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Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Satın gitsin Galatasaray’ın yediği gollerin çoğu ondan dolayı geliyor hep sahada durmaktan başka bir şey yapmıyor aldığı çoğu topu kaybediyor ve Galatasaray gol yiyor onun yüzünden beş para etmez bir futbolcu biraz şansı vardı bir kaç gol attı diye burnu büyüdü ben olsam yönetim yerine hemen satardım

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Bence satın gitsin 1 sene sürmez anadolu kulüpler sonra bal ligi bunun sonu

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Haber Yorumlarısemson 12:

son maçta nden oyunda bni değiştirin demeni şimdi anladık para para para

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Haber Yorumlarıcezmi keskin:

Her zaman söylerim yunus GALATASARAY in futbolcusu değil gönderin gitsin iki sene sonra PTT birinci ligde yada Fenerbahçe yedek kulübesinde görürüz

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Haber YorumlarıAbdullah ŞARDAĞ:

Kaç kez kiralık gittin geldin YUNUS ! Bu kulüpte 3 milyonluk top oynamadın . Ya kendine gel yada git !

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Haber YorumlarıHakan Demir:

icardi gibi bir gavatın aldığı milyonlara göre çocuk bedava oynuyor , bırakın bu işleri adamın parasını verin , alacak tabi ,

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Bazen seni yetiştiren kulübe bir mefa borcun olmalı yunusun işi gücü para

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Ikı sponsor işlem tamam.

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