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Yunus Akgün, Göztepe Maçında Üst Üste 4. Golünü Attı

Yunus Akgün, Göztepe Maçında Üst Üste 4. Golünü Attı
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Galatasaray’ın 24 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün, Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 yendikleri maçta 6. golünü kaydetti. Bu, Akgün'ün ligde üst üste 4. gol sevinci ve toplamda 11. golü oldu.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Göztepe maçıyla Süper Lig'de üst üste 4. maçında gol sevinci yaşadı ve ligdeki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 61. dakikasında Dries Mertens'in ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Yunus'un sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

Ligdeki üst üste 4. maçında da rakip fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu gol sayısını da 6'ya çıkardı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 golü bulunan Yunus toplamdaki gol sayısını da 11 yaptı.

Maça 11'de görev alan Yunus Akgün, 90+2. dakikada yerini Elias Jelert'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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