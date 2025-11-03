Yunus Akgün'e La Liga'dan sürpriz talip

Süper Lig devi Galatasaray'da formda bir sezon geçiren milli futbolcu Yunus Akgün'e sürpriz bir talip çıktı.

VILLARREAL'İN HEDEFİ YUNUS AKGÜN

İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga ekibi Villarreal, devre arasında sağ kanat pozisyonuna transfer yapmak istiyor. Ligde üçüncü sırada bulunan İspanyol ekibinin bu doğrultuda rotasını Galatasaray'dan Yunus Akgün'e çevirdiği belirtildi. Villlarreal'in 25 yaşındaki oyuncu için teklif yapacağı ve kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile 2029 yılına dek sözleşmesi bulunan Yunus Akgün'ün piyasa değeri de 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Yunus, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.