Yunus Akgün'e La Liga'dan sürpriz talip

Güncelleme:
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'e sürpriz bir talip çıktı. La Liga ekibi Villarreal, milli oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Ligde üçüncü durumda bulunan İspanyol kulübü, Yunus için teklif yapacak.

  • Villarreal, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyor.
  • Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
  • Yunus Akgün'ün piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirtiliyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da formda bir sezon geçiren milli futbolcu Yunus Akgün'e sürpriz bir talip çıktı.

VILLARREAL'İN HEDEFİ YUNUS AKGÜN

İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga ekibi Villarreal, devre arasında sağ kanat pozisyonuna transfer yapmak istiyor. Ligde üçüncü sırada bulunan İspanyol ekibinin bu doğrultuda rotasını Galatasaray'dan Yunus Akgün'e çevirdiği belirtildi. Villlarreal'in 25 yaşındaki oyuncu için teklif yapacağı ve kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile 2029 yılına dek sözleşmesi bulunan Yunus Akgün'ün piyasa değeri de 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Yunus, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
