Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Yeni Sezonda Agresif Oynayacak

Kulüp başkanı Veli Deveciler, yeni sezonda daha agresif ve mücadeleci bir takım hedeflediklerini belirtti. Taraftarın gurur duyacağı bir ekip oluşturmak için çalıştıklarını açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, bu sezon daha agresif, mücadeleci ve istikrarlı bir oyun hedefliyor.

Kulüp başkanı Veli Deveciler, yaptığı yazılı açıklamada, taraftarın gurur duyacağı bir takım oluşturmak için titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Ligde güzel işler yapmak istediklerini kaydeden Deveciler, "Teknik ekibimiz ve yönetimimizle tam bir uyum içerisindeyiz. Yeni sezonda sahada savaşan, formanın hakkını veren bir Yukatel Merkezefendi Belediyesi izlettirmek istiyoruz. Yaptığımız toplantılarda transfer çalışmaları, kamp programı, takım yapılanması ve sezon hedeflerini masaya yatırdık. Teknik heyet ile yönetim olarak ortak hedefimiz bu sezon sahada daha agresif, mücadeleci ve istikrarlı bir Yukatel izletmek olacak." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor
500
