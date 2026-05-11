Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Aktaş'tan açıklama Açıklaması

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket başantrenörü Zafer Aktaş, sezon boyunca gösterdikleri yüksek performans ve takım disiplinine vurgu yaparak önemli galibiyetler aldıklarını belirtti. Ligi 9. sırada tamamlayan Aktaş, oyuncularını ve teknik ekibi tebrik etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, "Bu sezon ortaya koyduğumuz performans tesadüf değildi, bütçe ve kadro kalitesi yüksek takımlara karşı önemli galibiyetler aldık." ifadesini kullandı.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, takımının sezon boyunca önemli bir karakter ortaya koyduğunu belirtti.

Oyuncularının dün oynadıkları Safiport Erokspor karşılaşmasında büyük bir disiplin ve özveriyle mücadele ettiğini vurgulayan Aktaş, sezonun son bölümüne girilmiş olmasına rağmen motivasyondan taviz vermediklerini kaydetti.

Ligi 9. sırada bitirdiklerini aktaran Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maç boyunca güçlü rakibe karşı canla başla mücadele ettik. Tüm hazırlığımızı sahada uygulamaya çalışan oyuncularımı ve onları hazırlayan ekibimi canıgönülden kutluyorum. Maçı kazanan Safiport Erokspor'u da kutluyor ve play-off'larda başarılar diliyorum. Bu sezon ortaya koyduğumuz performans tesadüf değildi, bütçe ve kadro kalitesi yüksek takımlara karşı önemli galibiyetler aldık. Sakatlıklar, yoğun maç temposu ve zorlu deplasmanlara rağmen mücadeleyi bırakmadık. Denizli basketbolu her geçen yıl daha güçlü bir noktaya ulaşıyor."

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
