Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes'i 87-80 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç boyunca gerilim dolu anlar yaşanırken, özellikle 3. periyot büyük bir mücadeleye sahne oldu.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Kerem Baki, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Halil Erkoç
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 12, Ömer Can İlyasoğlu 7, Miles 22, Roko Badzim 14, Mahir Ağva 6, Emre Tanışan 2, Griffin 9, Cazalon 3, Omic 12, Egemen Güven,
Anadolu Efes : Weiler-Babb 16, Dessert 4, Dozier 9, David Mutaf, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 12, Lee 9, Smits, Swider 15, Erkan Yılmaz, Jones 6
1. Periyot: 21-17
Devre: 48-40
3. Periyot: 62-63
