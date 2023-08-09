Üye Girişi
Haberler

Yukatel Adana Demirspor, M'baye Niang'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Senegalli santrfor M'baye Niang'ı 2 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Niang, geçen sezon Auxerre formasıyla 30 lig maçında 6 gol atmıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Senegalli santrfor M'baye Niang'ı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki M'baye Niang ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine Kulüp Başkanı Murat Sancak da katıldı.

Niang, geçen sezon Fransa temsilcisi Auxerre formasıyla 30 lig maçında 6 gol atmıştı.

???????

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Auxerre Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title