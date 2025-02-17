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Yozgat'ta 'Boğazlıyan Vezirlerini Arıyor' Satranç Turnuvası Gerçekleştirildi

Yozgat'ta 'Boğazlıyan Vezirlerini Arıyor' Satranç Turnuvası Gerçekleştirildi
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Türkiye Satranç Federasyonu, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde 'Boğazlıyan Vezirlerini Arıyor' adlı satranç turnuvasını düzenledi. 150 sporcunun katıldığı etkinlikte başarılı sporculara ödüller verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı Yozgat İl Temsilciliği, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde ' Boğazlıyan Vezirlerini Arıyor' satranç turnuvasını düzenledi.

Boğazlıyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda 150 sporcunun katıldığı turnuva, 10 yaş altı açık ve açık olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Başarılı olan sporculara kupa ve madalya ödüllerini Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Soydoğan ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Aynalı takdim etti.

Boğazlıyan halkının yoğun ilgi ve katılım gösterdiği turnuvada Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Aynalı gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını söyledi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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