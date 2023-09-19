Yozgat Belediyesi Sürmeli Festivali'nde Yağlı Güreş Turnuvası Düzenleyecek
Yozgat Belediyesi, Sürmeli Festivali kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan pehlivanların da yer alacağı turnuva düzenleyecek.
Yozgat Belediyesi, Sürmeli Festivali kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan pehlivanların da yer alacağı turnuva düzenleyecek.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Has Bahçe Sosyal Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 22'inci Uluslararası Sürmeli Festivali kapsamında yağlı güreş turnuvası düzenleyeceklerini söyledi.
Kentte güreşe olan ilgiyi artırmayı amaçladıklarını belirten Köse, "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmış 200'ün üzerinde pehlivanı 23 Eylül Cumartesi günü ilimizde ağırlayacağız. Güreşler Cumhuriyet Meydanı'ndaki çim alanda saat 11.00'de başlayıp, aynı gün tamamlanacak. Tüm halkımızı güreşleri izlemeye davet ediyorum." dedi.