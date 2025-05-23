Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun geleceği belirsiz. Yönetim, Portekizli çalıştırıcıyla yolları ayırma kararı aldı ancak 15 milyon euroluk tazminat eli kolu bağlıyor. Mourinho'nun takımda kalacağını ifade ettiği, yönetimin tek umudunun ara transfer döneminde Mourinho'ya gelen teklifin yeniden gelmesi olduğu da öğrenildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile ayrılık kararı alındı. Ancak bu ayrılığın önündeki en büyük engel Portekizli çalıştırıcının 15 milyon euroluk tazminatı.
Milliyet'te yer alan habere göre, görevi bırakma düşüncesi olmayan Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetimine takımda kalacağını söyledi.
Ara transfer döneminde Portekiz Milli Takımı'ndan gelen teklif kabul edilmemişti. Şu anda sarı-lacivertli yönetiminin tek ümidinin Portekiz'den gelecek yeni bir teklifte olduğu aktarıldı.
Başkan Ali Koç kendi isteğiyle ayrılması durumunda Mourinho'nun da Fenerbahçe'ye tazminat ödeyeceğini ifade etmişti. Deneyimli teknik adamın Portekiz'den gelecek olası bir teklife "evet" demesi durumunda masaya oturulacak ve yollar ayrılacak.
Fenerbahçe'nin yeni hoca arayışına da başladığı, Portekizli çalıştırıcıyla yolların ayrılması halinde Sportif Direktör Mario Branco ve yönetim, adaylarla görüşmeye başlayacak.