Yolun sonu! Iğdır FK'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

Yolun sonu! Iğdır FK'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı
Güncelleme:
1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı. İbrahim Üzülmez, ligde çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

  • Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı.
  • İbrahim Üzülmez, 20 Eylül 2025'te göreve geldikten sonra ligde çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
  • İbrahim Üzülmez, tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçın 9'unu kazandı.

Sezona Çağdaş Çavuş ile başlayan 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, alınan sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giderek ligin 5'inci haftasında takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirmişti.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLE YOLLAR AYRILDI

Son olarak ligde Sakaryaspor'a kaybeden Alagöz Holding Iğdır FK, 51 yaşındaki deneyimli teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sonucu ayrılığın gerçekleştirildiği bildirildi.

15 MAÇIN 7'SİNİ KAZANMIŞTI

20 Eylül 2025'de göreve gelen İbrahim Üzülmez, takımıyla ligde çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı. Tüm kulvarlarda 19 maça çıkan deneyimli teknik adam, bu maçların ise 9'unu kazanmayı başardı.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

ne oldu çok bilmiş ibo. tv de otur gelene salla gidene salla öyle olmuyormuş degilmi

