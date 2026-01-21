Haberler

Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor Haber Videosunu İzle
Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için Rennes ile 10.5 milyon euroya anlaşırken Polonyalı futbolcu sağlık kontrolleri için Fransa'ya gitti.

  • Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için Rennes ile 10.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaştı.
  • Sebastian Szymanski'nin sözleşmesi 2029 yılına kadar geçerli olacak.
  • Sebastian Szymanski, transferin resmiyet kazanması için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa'ya gitti.

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda Fransız ekibi Rennes ile 10.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre sözleşmenin 2029 yılına kadar geçerli olacağı belirtildi.

SZYMANSKI FRANSA YOLCUSU

Transfer sürecinin resmiyet kazanması adına Sebastian Szymanski'nin sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

ROMANO DUYURDU

Transferle ilgili gelişmeyi dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano paylaştı. Romano, anlaşmanın tüm şartlarıyla tamamlandığını aktardı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Fenerbahçe'den Omar Marmoush bombası

Gemileri yaktı geliyor! Süper Lig devinden Omar Marmoush bombası
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı

6-1'lik tarihi maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"