Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda Fransız ekibi Rennes ile 10.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre sözleşmenin 2029 yılına kadar geçerli olacağı belirtildi.

SZYMANSKI FRANSA YOLCUSU

Transfer sürecinin resmiyet kazanması adına Sebastian Szymanski'nin sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

ROMANO DUYURDU

Transferle ilgili gelişmeyi dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano paylaştı. Romano, anlaşmanın tüm şartlarıyla tamamlandığını aktardı.