Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için Rennes ile 10.5 milyon euroya anlaşırken Polonyalı futbolcu sağlık kontrolleri için Fransa'ya gitti.
- Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için Rennes ile 10.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaştı.
- Sebastian Szymanski'nin sözleşmesi 2029 yılına kadar geçerli olacak.
- Sebastian Szymanski, transferin resmiyet kazanması için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa'ya gitti.
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda Fransız ekibi Rennes ile 10.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre sözleşmenin 2029 yılına kadar geçerli olacağı belirtildi.
SZYMANSKI FRANSA YOLCUSU
Transfer sürecinin resmiyet kazanması adına Sebastian Szymanski'nin sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.
ROMANO DUYURDU
Transferle ilgili gelişmeyi dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano paylaştı. Romano, anlaşmanın tüm şartlarıyla tamamlandığını aktardı.