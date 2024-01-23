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Yok artık Umut! Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler "Keşke gitmeseydi" diyor

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Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Ev sahibi ekipte Fenerbahçe'den transfer edilen Umut Nayir üst üste 3. maçında da gol attı. Yıldız futbolcunun performansını gören sarı-lacivertli taraftarlar "Keşke gitmeseydi" yorumlarında bulundu.

Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı Pendikspor 3-2'lik skorla kazandı.

İLK YARIDA 4 GOL ÇIKTI

Kasımpaşa, 6. dakikada Joher Rassoul'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Pendikspor bu gole 19. dakikada Umut Nayir ile cevap verdi. Kasımpaşa, 25'te bu kez Gökhan Gül ile 2-1 öne geçti. Pendikspor'da Mame Thiam 44. dakikada penaltıdan skoru 2-2 yaptı. Pendikspor, 90. dakikada Thuram'ın attığı golle maçı 3-2 kazandı.

UMUT NAYİR GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığından dolayı Pendikspor'un yolunu tutan Umut Nayir, yeni takımıyla çıktığı 3 maçta da gol attı. Yıldız futbolcunun performansını gören sarı-lacivertli taraftarlar, "Keşke gitmeseydi" şeklinde yorumlar yaptı.

Yok artık Umut! Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler 'Keşke gitmeseydi' diyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Pendikspor Kasımpaşa Futbol Spor Haberler

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