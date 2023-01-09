Yok artık Ronaldo! Suudi Arabistan'da otele ödediği para ağızları açık bıraktı

Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'da Riyad'da bir otelde kaldığı belirtildi. Otelin iki katını ve toplamda 17 odasını tutan Portekizli yıldız, 250 bin pounddan fazla ödeme yaptı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, şimdilik Riyad'da bir otelde kalıyor. Portekizli yıldızın odalar için ödediği ücret ise ağızları açık bıraktı.

17 ODA KİRALADI

Daily Maily'de yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo ailesiyle birlikte Riyad'da bir otelde konaklıyor. Portekizli yıldızın ailesi ve güvenlik görevlileri için otelin iki katında bulunan 17 odayı bir aylığına tuttuğu ifade edildi.

250 BİN POUNDDAN FAZLA ÖDEYECEK

Otelde konaklamak için küçük çağlı bir servet ödeyecek olan Ronaldo'nun, 1 aylık konaklama için cebinden 250 bin pounddan fazla para çıkacak.