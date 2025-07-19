Yok artık Nelsson! Taktığı şapkada yazana bakın

Yok artık Nelsson! Taktığı şapkada yazana bakın
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Galatasaray'ın Danimarkali stoperi Victor Nelsson, Kemerburgaz Tesisleri'ne "Burada çalışmak istemiyorum!" yazan şapkayla geliyor. Ayrıca Nelsson, idmandaki tavırlarıyla hem teknik ekibi hem takım arkadaşlarını hem de yöneticileri tahrik ediyor.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma'ya kiralanan ve sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a dönen Victor Nelsson, teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almıyor. Gözden çıkarılan isim de kulüpte kalmaya sıcak bakmazken, Danimarkalı stoperin tavırları da göze batmaya başladı.

"BURADA ÇALIŞMIYORUM"

343'ün haberine göre 26 yaşındaki oyuncu Kemerburgaz'daki antrenmanlara üzerinde "Bu iş yerinde çalışmıyorum" yazılı şapka ile geliyor. Bunu görenler oyuncunun tavrına anlam veremezken Galatasaray yönetimi ise 7 milyon euroya alınan milli oyuncuyu da düşük ücretle bırakmak istemiyor.

Yok artık Nelsson! Tes,islere geldiği şapkada yazana bakın

Ayrıca Nelsson, idmandaki tavırlarıyla hem teknik ekibi hem takım arkadaşlarını hem de yöneticileri tahrik ediyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBekir Yılmaz:

Atın gitsin. Bir topçu G.S. dan dahamı büyük

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