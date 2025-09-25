Yok artık Mourinho! İki haftada Portekiz'i karıştırdı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Portekiz'de disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

ŞİKAYET EDİLDİ

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, Mourinho'yu Rio Ave maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti.

NE DEMİŞTİ?

Benfica'nın sahasında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından hakem kararlarını eleştiren Mourinho, "Maçın başrolü sahada değil, VAR odasında olan beyefendi oldu; hakemi çağırıp bizim gördüğümüz şeyi göstermesini sağladı ama hakem, genellikle olduğu gibi, kişiliğini gösteremedi" demişti. Bu açıklamalar sonrasında Portekizli teknik direktör hakkında disiplin soruşturması başlatılması gündeme geldi.