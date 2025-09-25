Yok artık Mourinho! İki haftada Portekiz'i karıştırdı
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, yaptığı açıklamalar nedeniyle Portekiz Futbol Hakemleri Derneği tarafından Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet edildi.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Portekiz'de disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.
ŞİKAYET EDİLDİ
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, Mourinho'yu Rio Ave maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti.
NE DEMİŞTİ?
Benfica'nın sahasında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından hakem kararlarını eleştiren Mourinho, "Maçın başrolü sahada değil, VAR odasında olan beyefendi oldu; hakemi çağırıp bizim gördüğümüz şeyi göstermesini sağladı ama hakem, genellikle olduğu gibi, kişiliğini gösteremedi" demişti. Bu açıklamalar sonrasında Portekizli teknik direktör hakkında disiplin soruşturması başlatılması gündeme geldi.