Haberler

Yok artık Mourinho! İki haftada Portekiz'i karıştırdı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yok artık Mourinho! İki haftada Portekiz'i karıştırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yok artık Mourinho! İki haftada Portekiz'i karıştırdı
Haber Videosu

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, yaptığı açıklamalar nedeniyle Portekiz Futbol Hakemleri Derneği tarafından Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet edildi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Portekiz'de disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

ŞİKAYET EDİLDİ

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, Mourinho'yu Rio Ave maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti.

NE DEMİŞTİ?

Benfica'nın sahasında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından hakem kararlarını eleştiren Mourinho, "Maçın başrolü sahada değil, VAR odasında olan beyefendi oldu; hakemi çağırıp bizim gördüğümüz şeyi göstermesini sağladı ama hakem, genellikle olduğu gibi, kişiliğini gösteremedi" demişti. Bu açıklamalar sonrasında Portekizli teknik direktör hakkında disiplin soruşturması başlatılması gündeme geldi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

Tartışma büyüyecek! KKTC'deki başörtüsü kararını AYM iptal etti
Kayalıklarda ağzı taşla kapatılmış 20 günlük bebek bulundu!

Kayalıklarda ağzı taşla kapatılmış 20 günlük bebek bulundu!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmanın ardından gizemli kadın! Anıl Altan'ın panik anları kameraya yansıdı

Boşanmanın ardından sürpriz görüntü! Panik anları kameraya yansıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.