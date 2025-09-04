Yok artık Livakovic! Gider gitmez takım karıştı

Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık olarak transfer olan Dominik Livakovic, İspanya'da büyük yankı uyandırdı. Hırvat kaleci, yeni takımında kısa sürede dengeleri değiştirdi.

TAKIMDA KRİZ ÇIKTI

İspanyol ekibinde son dönemde performansıyla eleştirilen Paulo Gazzaniga, Livakovic'in gelişiyle birlikte kaleyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

ELDİVENLER EL DEĞİŞİYOR

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Gazzaniga'nın kısa süre içerisinde eldivenleri Hırvat file bekçisine devretmesi bekleniyor. Bu gelişme, Girona'da yeni bir kaleci rekabetinin fitilini ateşledi.