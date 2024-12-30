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Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu

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Portekiz Ligi'nin 16. haftasında Benfica, Sporting'e 1-0 mağlup oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği maçta liderliği Sporting'e kaptıran Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan alındıktan sonra oldukça sinirli olduğu ve küfür ettiği görüldü. Aktürkoğlu'nun o anları yayına yansıdı.

Portekiz Premier Lig'in 16. haftasında Sporting ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio José Alvalade'de oynanan maçta Sporting, Benfica'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Sporting'in golünü, 29. dakikada Geny Catamo kaydetti.

KEREM OYUNDAN ALINDI

Liderliği Sporting'e kaptıran Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan alındıktan sonra oldukça sinirli olduğu görüldü. Mücadelede Orkun Kökçü 90 dakika forma giyerken, Kerem Aktürkoğlu 75. dakikada oyundan alındı.

KÜFÜRLER SAVURDU

Oyundan alınan Aktürkoğlu'nun kulübede otururken kameraya takılan görüntüsünde oldukça sinirli olduğu görüldü. Takım arkadaşlarına dert yanan Kerem Aktürkoğlu'nun küfürler ettiği ekranlara yansıdı.

Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSUNSET null:

değerini 20'ye katlayan bu muydu

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Haber YorumlarıErdem Sen:

galatasaray da tam bu yuzden gonderdi bunu..

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Haber YorumlarıSezgin Duman:

Bu kendını bitirir benfıcaya zarar verır yakında evlenecek evlılıgıde yürümez sinirli asabi hırcın dengesız bu

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Haber YorumlarıAlper Keskin:

İnsanoğlu hata yapar yorum yapanlara bakıyorum dersin hepsi melek melek

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Haber Yorumlarıemre yılmaz:

balonnnnnnnn

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Haber YorumlarıTarık Avsar:

Bu ne şimdi gs taraftarı haklı çıkıyor sanırım

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Haber YorumlarıBerkant Tezcan:

Tamam işte kendisine yakışanı yapmış kalitesini belli etmiş ??

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

geldiği takımdan sirayet eden kibir korkarım ki sonunu getirecek

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklı olanını severim.

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Nişanlandı ucunu gördü agresif oldu kişnemesi gerekiyor :)

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