Yok artık Joao Pedro! Gittiği ülkeyi karıştırdı

Bir dönemler Süper Lig devi Fenerbahçe'de de oynayan ve hayal kırıklığı yaratan isimlerinden Joao Pedro, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra da dikiş tutturamamıştı.

BÜTÜN ÜLKE ONU KONUŞUYOR

Son olarak Meksika ekiplerinden San Luis'e transfer olan İtalyan golcü, burada ritmini buldu. Joao Pedro yeni sezona inanılmaz bir giriş yaparken, Meksika basınında manşetleri süsledi.

Fenerbahçe'nin bir sezon sonra Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro burada da ritmini bulamamış ardından Hull City'ye transfer olmuştu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de de çıkış yakalayamayan Joao Pedro, yeni sezon öncesi Meksika ekiplerinden San Luis'e imza atmıştı.

8 MAÇTA 8 GOL ATTI

İtalyan golcünün Meksika macerası ise bambaşka bir şekilde start aldı. Joao Pedro, ligde ve kupada çıktığı ilk 8 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi. San Luis, ligin ilk 6 haftasında 9 gol atarken, bu gollerin 6'sı Joao Pedro'dan geldi. Joao Pedro an itibarıyla 6 haftası geride kalan Meksika liginde attığı 6 golle, gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor.