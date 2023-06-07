Gece yarısı bomba gelişme! Dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix, Galatasaraylı oluyor

Cumhuriyet'in 100. yılında 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da kutlamalar devam ederken takviyeler için de çalışmalar son sürat devam ediyor. Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen Aslan'ın görüştüğü son isim gündemi altüst etti.

FELIX İÇİN TEKLİF

Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Atletico Madrid'de olan ancak sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık geçiren 23 yaşındaki Portekizli yıldız Felix için harekete geçti. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, bu transferle bizzat ilgileniyor.

GECE YARISI TAKİBE ALDI

23 yaşındaki süperstar, Galatasaray'ın sosyal medya hesabını takibe aldı. Bu gelişme, görüşmelerin olumlu geçtiğine yönelik yorumlar yapılmasına neden oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Felix'in hesabını takip etmeye başladı.