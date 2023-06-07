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Gece yarısı bomba gelişme! Dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix, Galatasaraylı oluyor

Gece yarısı bomba gelişme! Dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix, Galatasaraylı oluyor

Spor Haberleri

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix, Sarı-Kırmızılı kulübün hesaplarını takibe aldı. Bu gelişme Galatasaray taraftarını havalara uçurdu.

Cumhuriyet'in 100. yılında 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da kutlamalar devam ederken takviyeler için de çalışmalar son sürat devam ediyor. Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen Aslan'ın görüştüğü son isim gündemi altüst etti.

FELIX İÇİN TEKLİF

Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Atletico Madrid'de olan ancak sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık geçiren 23 yaşındaki Portekizli yıldız Felix için harekete geçti. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, bu transferle bizzat ilgileniyor.

Yok artık Galatasaray! Joao Felix, Aslan oluyor

GECE YARISI TAKİBE ALDI

23 yaşındaki süperstar, Galatasaray'ın sosyal medya hesabını takibe aldı. Bu gelişme, görüşmelerin olumlu geçtiğine yönelik yorumlar yapılmasına neden oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Felix'in hesabını takip etmeye başladı.

Yok artık Galatasaray! Joao Felix, Aslan oluyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Galatasaray Spor Haberler

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