Yok artık daha neler Arda Güler! İstatistikleri altüst etti

Real Madrid formasıyla parlayan Arda Güler, bu sezon gösterdiği performansla sadece İspanya'da değil Avrupa'da da adından söz ettiriyor. Xabi Alonso yönetiminde daha fazla süre almaya başlayan milli futbolcu, önemli bir istatistikte zirveye yerleşti.

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE ZİRVEDE

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler, bu sezon 16 kez kilit pas atan performansıyla Avrupa'nın 5 büyük liginde bu alanda en başarılı oyuncu konumunda bulunuyor.

LEVANTE MAÇINA 11'DE BAŞLAYACAK

Genç yıldızın, bugün oynanacak Levante karşılaşmasına da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Real Madrid formasıyla bu sezon 6 resmi maça çıkan 20 yaşındaki Arda Güler, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Milli futbolcunun kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.