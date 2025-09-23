Haberler

Yok artık daha neler Arda Güler! İstatistikleri altüst etti

Yok artık daha neler Arda Güler! İstatistikleri altüst etti
Güncelleme:
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Arda, bu sezon 16 kilit pas atarak Avrupa'nın 5 büyük liginde en başarılı oyuncu konumuna yükseldi. Bugün oynanacak Levante maçına da ilk 11'de başlaması beklenen genç yıldız, bu sezon 6 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Real Madrid formasıyla parlayan Arda Güler, bu sezon gösterdiği performansla sadece İspanya'da değil Avrupa'da da adından söz ettiriyor. Xabi Alonso yönetiminde daha fazla süre almaya başlayan milli futbolcu, önemli bir istatistikte zirveye yerleşti.

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE ZİRVEDE

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler, bu sezon 16 kez kilit pas atan performansıyla Avrupa'nın 5 büyük liginde bu alanda en başarılı oyuncu konumunda bulunuyor.

LEVANTE MAÇINA 11'DE BAŞLAYACAK

Genç yıldızın, bugün oynanacak Levante karşılaşmasına da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Real Madrid formasıyla bu sezon 6 resmi maça çıkan 20 yaşındaki Arda Güler, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Milli futbolcunun kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Bir kez olsun diğer Avrupa takımlarında oynayan Türk futbolcular hakkında tek satır haber yaptığını görmedim admin ya sen aşıksın yada iyi besleniyorsyn

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGAGS:

bu sitede en çok haberi yapılan kişi olarak istatistikleri alt üst etmiş paşam helal olsun yerli milli gururumuz futbolun baş ordinaryusu.. :D

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Of of vay be ne ardaymis, dün akşam ballon dor da nerdeymis

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
