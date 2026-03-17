Yok artık Barış Alper! Dünya devleri teklif yapmak için sıraya girdi

Galatasaray'ın formda yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin radarına girdi. İngiliz kulüplerinin milli futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

ANFIELD'DA CANLI İZLENECEK

Premier Lig ekipleri Crystal Palace, Brighton ve Newcastle United'ın scoutlarının, Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında Barış Alper Yılmaz'ı tribünden takip edeceği belirtildi. İngiliz ekiplerinin oyuncunun performansını detaylı şekilde raporlayacağı ifade edildi.

SEZON SONU TEKLİF BEKLENİYOR

Oyuncunun menajeriyle temaslarını sürdüren kulüplerin sezon sonuna kadar Barış Alper'i izlemeye devam edeceği ve yaz transfer döneminde Galatasaray'a resmi teklif yapmalarının beklendiği aktarıldı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

25 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon 40 maçta forma giyerken 10 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 26 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

"BİYONİK ADAM" YORUMLARI

Yoğun maç temposuna rağmen performansından ödün vermeyen milli futbolcu, son 19 günde oynanan 6 maçın tamamına ilk 11'de başlayarak dikkat çekti. Barış Alper'in Liverpool karşısında da Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.