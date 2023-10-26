Fenerbahçe, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son beş maçta 3+ gol atan ilk Türk takımı oldu. Sarı-lacivertliler, bu başarıyı Ludogorets, Nordsjaelland, Twente, Maribor ve Zimbru maçlarında yakaladı.

Yine tarihe geçtiler! Fenerbahçe'den eşi benzeri olmayan bir başarı daha

Avrupa kupalarında evinde oynadığı son beş maçta da 3+ gol atan Fenerbahce, bu turnuvalarda beş karşılaşmalık seri yakalayan ilk Türk takımı oldu.

BİR KEZ DAHA TARİH YAZDILAR

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 18 de 18 yaparak inanılmaz başarılara imza atan Fenerbahçe, yine tarih yazdı. Sarı-lacivertliler bu sezon Avrupa kupalarında evinde oynadığı son beş maçta da 3+ gol atan ilk Türk takımı oldu.

İşte Kanarya'nın Avrupa'daki son 5 maçta 3+ gol attığı takımlar;