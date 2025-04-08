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Yine derbi oynanabilir! 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor

Yine derbi oynanabilir! 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor
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2024-25 Süper Kupa formatında büyük bir değişiklik bekleniyor. Süper Lig şampiyonu, lig ikincisi, Türkiye Kupası şampiyonu ve finalisti arasında düzenlenecek dörtlü final formatı gündemde. Daha önce yalnızca iki takım arasında oynanan Süper Kupa, bu yeni düzenlemeyle birlikte daha fazla takımı kapsayan ve heyecanın artacağı bir turnuvaya dönüşecek.

Süper Kupa formatında gelecek sezondan itibaren radikal bir değişim bekleniyor. Süper Lig şampiyonu, lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile finalisti arasında düzenlenecek dörtlü final formatında oynanması gündemde.

Yeni formata göre Süper Kupa'ya şu 4 takım katılacak;

  • Süper Lig Şampiyonu
  • Süper Lig İkincisi
  • Türkiye Kupası Şampiyonu
  • Türkiye Kupası Finalisti

Bu takımlar arasında yarı final ve final eşleşmeleriyle bir şampiyon belirlenecek. Organizasyonun tam formatı (eşleşme usulü, tarafsız saha vb.) önümüzdeki günlerde TFF tarafından netleştirilecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Daha Avrupa kupası ön elemelerini bahane eden takımlar bunu kabul etmez.

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