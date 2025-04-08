Yine derbi oynanabilir! 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor

Süper Kupa formatında gelecek sezondan itibaren radikal bir değişim bekleniyor. Süper Lig şampiyonu, lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile finalisti arasında düzenlenecek dörtlü final formatında oynanması gündemde.

Yeni formata göre Süper Kupa'ya şu 4 takım katılacak;

Süper Lig Şampiyonu

Süper Lig İkincisi

Türkiye Kupası Şampiyonu

Türkiye Kupası Finalisti

Bu takımlar arasında yarı final ve final eşleşmeleriyle bir şampiyon belirlenecek. Organizasyonun tam formatı (eşleşme usulü, tarafsız saha vb.) önümüzdeki günlerde TFF tarafından netleştirilecek.